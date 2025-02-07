Ветерану войны в Орехово-Зуеве вручили медаль «80 лет Победы»

Юбилейную медаль учредил президент России Владимир Путин в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне как знак уважения к подвигу и героизму ветеранов. Награду получил и ветеран Великой Отечественной войны Валентин Петрович Марьин.

Медаль «80 лет Победы» Валентину Петровичу вручил депутат Государственной думы Геннадий Панин. Супруга ветерана Евгения Марьина поделилась с парламентарием воспоминаниями о службе и преподавательской деятельности мужа.

Валентин Марьин родился в Орехово-Зуеве в 1930 году. В годы войны вместе с матерью и сестрой работал в эвакогоспитале, пройдя с ним через всю страну. После войны поступил в Нахимовское морское училище в Ленинграде, служил на Тихоокеанском флоте, а затем был направлен в зенитно-ракетные войска на севере Казахстана. После вновь вернулся на Тихоокеанский флот, где преподавал в высшем военно-морском училище.

Евгения Марьина рассказала, что студенты очень ценили Валентина Петровича за понимание и доброту. «К нему, конечно, отношение было очень хорошее за то, что он офицер хороший и человек», — отметила супруга ветерана.