Ветерану войны в Одинцовском округе помогли оформить недвижимость

Сотрудники Одинцовского филиала Бюро технической инвентаризации Московской области совместно с администрацией округа оформили в селе Дубки земельный участок и строения на нем по просьбе ветерана Великой Отечественной войны. Это необходимо было сделать в соответствии с новыми требованиями федерального законодательства.

Елена Михайловна Ковыкова родилась и всю жизнь провела в селе Дубки Одинцовского округа. Во время Великой Отечественной войны, несмотря на юный возраст, она была приписана к железнодорожным войскам и участвовала в обороне Москвы.

С 1 марта этого года вступили в силу изменения, согласно которым для постановки объекта недвижимости на учет должны быть установлены границы земельного участка. Чтобы помочь с приведением в порядок документов на участок и строения ветерана войны, к ней приехали представители филиала Бюро технической инвентаризации.

Геодезист с тахеометром измерил геометрические параметры участка для установки его границ. Как рассказали руководители филиала Елена Филиппова и Галина Амбурцева, после замеров дальше составят межевой план и передадут в Росреестр.

Выписка на земельный участок с установленными границами из Росреестра послужит основанием для составления технического плана на дом, который будет привязан к земельному участку ветерана.