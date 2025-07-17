Ветерану войны из Богородского округа вручили благодарственное письмо

Столь высокая награда, приуроченная к 80-летию Великой Победы, символизирует не только признание заслуг ветеранов, но и глубокое уважение к людям, чья жизнь стала ярким примером мужества и преданности Родине. Депутат Богородского округа Сергей Жулябин навестил ветерана Великой Отечественной войны, участницу боевых действий Клавдию Артамошкину.

Депутат передал Клавдии Артамошкиной Благодарственное письмо от губернатора Московской области.

В 17 лет Клавдия Васильевна добровольно ушла на фронт, став частью Особой добровольческой стрелковой дивизии. Ее юность пришлась на самые тяжелые, военные годы, но она выстояла.

После войны более 40 лет проработала контролером Центральной измерительной лаборатории НЗТА.

«Такие люди, как Клавдия Васильевна, — живая история, наше наследие и гордость. Мы гордимся тем, что можем помнить и чтить подвиги наших героев, которые сделали все возможное для нашего будущего», — отметил Сергей Жулябин.

Напомним, что в преддверии празднования 9 Мая в этом году на фасаде дома, где живет ветеран, была установлена именная табличка.