Ветерану войны Галине Катковой в Реутове вручили юбилейную медаль Победы

Глава городского округа Филипп Науменко навестил труженицу тыла Галину Борисовну Каткову. Он поздравил ветерана Великой Отечественной войны с наступающим юбилеем Великой Победы и вручил почетную награду.

Филипп Науменко отметил, что жизненный путь Галины Борисовны — это пример мужества, трудолюбия и стойкости духа.

Когда началась война, Галине Катковой было 15 лет. Вместе с семьей она была эвакуирована из Ленинграда буквально накануне блокады. Галина Борисовна трудилась на оборонных предприятиях в Средней Азии, внося свой вклад в Победу. Общий трудовой стаж ветерана составляет более 60 лет. На заслуженный отдых Галина Борисовна ушла только в 90-летнем возрасте.

Ветеран вырастила достойных детей и внуков. Ее сын Евгений Катков с 1987 по 1990 год возглавлял исполком города, в сложные годы сделав многое для его развития. Он является почетным гражданином Реутова.

Глава муниципалитета подчеркнул, что память о подвиге ветеранов бесценна и должна передаваться следующим поколениям как основа патриотизма и любви к Родине.