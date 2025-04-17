Ветерану войны Анатолию Хомичу присвоили звание «Почетный житель Дмитрова»

Глава Дмитровского муниципального округа навестил ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Хомича. Иван Курданин вручил легендарному земляку нагрудный знак и диплом «Почетный житель Дмитрова».
Этот визит стал уже вторым за последнее время — недавно глава округа вручил 100-летнему участнику Великой Отечественной войны юбилейную медаль к 80-летию Победы. В этот раз поводом стало присвоение фронтовику почетного звания. Такое решение в преддверии Дня Победы принял совет депутатов Дмитровского округа.
Иван Курданин пожелал Анатолию Семеновичу доброго здоровья, бодрости духа и пообещал, что они обязательно встретятся вновь — теперь уже 9 Мая.
Напомним, в январе текущего года президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» предложил присвоить всем участникам Великой Отечественной войны звания почетных граждан регионов, городов или муниципалитетов в знак благодарности за их подвиг.
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