Ветерану Виталию Воронову в Дмитрове присвоили звание «Почетный гражданин»
Участнику Великой Отечественной войны Виталию Алексеевичу Воронову присвоили звание «Почетный житель Дмитровского муниципального округа». Награду ему вручили глава Иван Курданин, его заместитель и сторонники партии «Единая Россия».
Виталий Алексеевич встретил гостей, поинтересовался событиями в городе и ходом подготовки празднования 80-летия Победы.
«Сегодня важная новость: решением Совета депутатов всем участникам Великой Отечественной войны, проживающим в округе, присвоено звание „Почетный житель Дмитровского муниципального округа“. С огромной радостью вручаю вам эту высокую награду», — сказал Иван Юрьевич.
Иван Курданин вручил Виталию Воронову нагрудный знак, удостоверение, почетный диплом и поздравительный адрес в честь 80-летия Победы, а также книгу о выдающихся земляках.
Виталий Алексеевич рассказал, что недавно встречался с давним другом — участником Великой Отечественной войны Анатолием Семеновичем Хомичем. Он отметил, что людям, которые были на фронте, всегда есть, что вспомнить. Ветеран поблагодарил главу муниципалитета за внимание к ветеранам и пожелал дальнейшего развития округа.
По поручению главы округа ветерана навестили заместитель Сергей Лопатников, муниципальный депутат Александр Терентьев, представители местного отделения партии «Единая Россия», волонтеры, представители Общественного совета при МВД и создатель клуба «Юный разведчик» Виктор Колосов. Они установили на доме именную табличку в рамках проекта «Здесь проживает ветеран».
«С радостью вручаю вам, Виталий Алексеевич, благодарность губернатора Московской области Андрея Воробьева», — сказал Сергей Лопатников.
Виталий Алексеевич поблагодарил гостей.
«Огромное спасибо! Благодарю за почетное звание и за то, что дарите мне общение, это очень важно для меня!» — сказал он.
Именные таблички установят до Дня Победы во всех домах, где проживают ветераны.