Ветерану Виталию Воронову в Дмитрове присвоили звание «Почетный гражданин»

Участнику Великой Отечественной войны Виталию Алексеевичу Воронову присвоили звание «Почетный житель Дмитровского муниципального округа». Награду ему вручили глава Иван Курданин, его заместитель и сторонники партии «Единая Россия».

Виталий Алексеевич встретил гостей, поинтересовался событиями в городе и ходом подготовки празднования 80-летия Победы.

«Сегодня важная новость: решением Совета депутатов всем участникам Великой Отечественной войны, проживающим в округе, присвоено звание „Почетный житель Дмитровского муниципального округа“. С огромной радостью вручаю вам эту высокую награду», — сказал Иван Юрьевич.

Иван Курданин вручил Виталию Воронову нагрудный знак, удостоверение, почетный диплом и поздравительный адрес в честь 80-летия Победы, а также книгу о выдающихся земляках.

Виталий Алексеевич рассказал, что недавно встречался с давним другом — участником Великой Отечественной войны Анатолием Семеновичем Хомичем. Он отметил, что людям, которые были на фронте, всегда есть, что вспомнить. Ветеран поблагодарил главу муниципалитета за внимание к ветеранам и пожелал дальнейшего развития округа.