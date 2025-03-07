Ветерану Виталию Хомякову в Дмитрове вручили медаль к 80-летию Победы

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин посетил ветерана Великой Отечественной войны Виталия Михайловича Хомякова, чтобы лично вручить ему юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Теплая встреча за чашкой чая с блинами переросла в душевную беседу.

Виталий Михайлович был призван на фронт летом 1944 года. Он служил на 1-м Белорусском фронте во 2-й танковой армии, входил в состав 9-й гвардейской танковой дивизии и 50-го танкового полка, где выполнял обязанности автоматчика. День Победы он встретил в Берлине, а после окончания войны продолжил службу в немецком городе Нойштрелиц. Демобилизовавшись в 1950 году, ветеран более тридцати лет трудился на заводе «Ишимсельмаш», который занимался выпуском сельскохозяйственной техники. Несколько лет назад он переехал в Дмитров.

Виталий Михайлович, которому вскоре исполнится 99 лет, поинтересовался судьбой других ветеранов округа. Он с радостью узнал, что глава округа недавно навестил еще одного героя войны — Марию Тимофеевну Барсученко, отметившую свое 104-летие.

Ветеран поделился воспоминаниями о послевоенных днях в Берлине, когда вместе с сослуживцами он помогал местному населению, раздавая еду из полевой кухни. Также Виталий Михайлович рассказал о своем военном трофее — немецком баяне «Хонер», на котором он в молодости исполнял вальсы, кадрили и танго. Несмотря на возраст, ветеран сыграл несколько мелодий для гостей, вызвав их восхищение.

«Наши ветераны — это пример мужества и стойкости для всех нас. Они подарили нам мир и свободу, которые мы обязаны беречь. Каждая встреча с ними — это возможность услышать живую историю от тех, кто защитил нашу Родину», — подчеркнул Иван Курданин после встречи.

Встреча оставила теплые воспоминания у всех участников и напомнила о важности сохранения памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны.