Ветерану Виктору Дриго присвоили звание «Почетный гражданин Волоколамского округа»

Совет депутатов в Волоколамске принял решение присвоить звание «Почетный гражданин» ветерану Великой Отечественной войны Виктору Ивановичу Дриго. Недавно его навестила глава округа Наталья Козлова и вручила медаль к 80-летию Победы.

Виктор Иванович живет в деревне Судниково. Он готовится отметить 100-летний юбилей.

«В конце января я была в гостях у Виктора Ивановича, вручила ему юбилейную медаль в честь 80-летия Великой Победы. Тогда я рассказала, что в ближайшем времени планируем присвоить и почетное звание. Это наш способ сказать герою спасибо за мирную жизнь, за мужество и самоотверженность», — сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Виктор Иванович принадлежит к поколению людей, которые приближали Победу и верили в нее. После войны он прошел путь от ветеринарного фельдшера до главного врача совхоза «Судниковский». Виктор Иванович Дриго внес значительный вклад в развитие животноводства в Волоколамском районе.