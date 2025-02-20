Ветерану Великой Отечественной войны в Можайске вручили юбилейную медаль

Глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Савченкову с присвоением звания «Почетный гражданин». Также он вручил ей медаль к 80-летию Победы.

Звание присвоили Татьяне Савченковой на заседании Совета депутатов округа. Около месяца назад ветеран отметила 100-летие.

В годы войны Татьяна Гавриловна охраняла военный завод в районе Белорусского вокзала. С 1942 до 1948 года она служила в отряде военизированной охраны Западной железной дороги: осматривала и пломбировала вагоны, груженые военным имуществом, техникой и боеприпасами.

Во время сопровождения военных эшелонов она получила тяжелое ранение ноги. Татьяна Савченкова — обладательница медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

После войны ветеран работала токарем на Бородинской фабрике культтоваров. Ее общий трудовой стаж — почти 50 лет.