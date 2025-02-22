Ветерану Великой Отечественной войны в Чехове вручили медаль к 80-летию Победы

В городском округе Чехов состоялась торжественная церемония награждения ветерана Великой Отечественной войны Тян Ян-Чина, известного также как Леонид Григорьевич. Поздравить героя и вручить ему медаль приехал глава округа Михаил Собакин.

Во время встречи Михаил Собакин выразил глубокую благодарность ветерану за его вклад в Победу и стойкость, проявленную в годы войны.

«Уважаемый Ян Чин! Поздравляю Вас с 80-летием Победы. Вы для нас являетесь олицетворением силы и мужества, человека, который прошел эти испытания и всецело их осознал», — отметил глава округа.

Леонид Григорьевич родился в Китае, но война заставила его покинуть родину. В юношеском возрасте он оказался в Советском Союзе, где встретил тяжелые годы Великой Отечественной войны. В конце 1944 года он поступил в военную охранную команду в Челябинске, где служил вплоть до Победы.

После войны Леонид Григорьевич окончил Миасский геологоразведочный техникум и работал в Омской геологоразведочной экспедиции. Именно там он встретил свою будущую супругу Тамару Дмитриевну.

В 1962 году семья Тян переехала в Чехов, где Леонид Григорьевич проработал почти полвека на предприятии «Энергомаш». Начав свою карьеру мастером, он стал начальником цеха и посвятил заводу 42 года своей жизни.

Сегодня ветеран живет вместе с дочерью Ларисой Федоровой и ее семьей. Дочь гордится своим отцом и считает важным сохранять память о подвигах ветеранов. Сам Леонид Григорьевич считает своей главной гордостью семью, которая всегда поддерживала его во всех начинаниях. Несмотря на трудности, через которые ему пришлось пройти, он сохранил оптимизм и силу духа.