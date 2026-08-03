Ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Щеголихину из Егорьевска исполнилось 99 лет

Сегодня Михаил Щеголихин из поселка Новый в Егорьевске отмечает 99-летие. С днем рождения его поздравили глава муниципального округа Егорьевск, представители Совета депутатов и Совета ветеранов.

Гости приехали к Михаилу Григорьевичу с цветами и праздничным тортом. Глава округа зачитал ветерану поздравительный адрес от Президента России.

Михаил Щеголихин родился и вырос в Рязанской области. В детстве ему пришлось пережить много трудностей: мать умерла, когда ему было шесть лет, а младшей сестре — три года. В 1941 году отца призвали на фронт, спустя несколько месяцев он погиб. Детей воспитывала бабушка.

Во время Великой Отечественной войны Михаил Григорьевич был тружеником тыла. Уже в 14 лет он работал в колхозе, пахал, косил и помогал кузнецу-молотобойцу. По словам ветерана, жили бедно, а весь урожай отправляли на фронт.

В 17 лет Михаила Щеголихина призвали в армию. Он проходил обучение на артиллериста-пулеметчика, затем служил в Житомире, Грузии, Азербайджане и Армении. Позже его направили учиться на автомеханика.

После службы Михаил Григорьевич переехал в Шатуру, где работала его младшая сестра. Сначала устроился водителем в пожарную часть, затем освоил тяжелую технику. Всю жизнь он работал экскаваторщиком, крановщиком и машинистом.