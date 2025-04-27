Ветерану в Пушкинском округе присвоили звание «Почетный гражданин»

Владимира Телушкина на фронт призвали в 1943 году. Ему было 17 лет. Службу он проходил в звании сержанта в частях связи на 1-м Дальневосточном фронте. Был награжден медалями «За Победу над Германией» и «За Победу над Японией». Демобилизован в 1950 году. Сегодня Владимир Иванович готовится встретить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«Хорошо надо отмечать! День Победы — наш праздник со слезами на глазах», — сказал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Телушкин.