Ветерану в Пушкинском округе присвоили звание «Почетный гражданин»
Участнику Великой Отечественной войны Владимиру Телушкину присвоили звание «Почетный гражданин». На доме также установили табличку в рамках президентского проекта «Здесь проживает ветеран».
Владимира Телушкина на фронт призвали в 1943 году. Ему было 17 лет. Службу он проходил в звании сержанта в частях связи на 1-м Дальневосточном фронте. Был награжден медалями «За Победу над Германией» и «За Победу над Японией». Демобилизован в 1950 году. Сегодня Владимир Иванович готовится встретить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
«Хорошо надо отмечать! День Победы — наш праздник со слезами на глазах», — сказал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Телушкин.
Его навестили глава округа Максим Красноцветов и прокурор Михаил Атальянц. Они вручили знак «Почетный гражданин городского округа Пушкинский».
«У нас — 22 участника Великой Отечественной войны. Сегодня мы сказали слова благодарности, проверили, как живет Владимир Телушкин. Нашему ветерану — 99 лет. Мы каждый год всегда приходим, поздравляем его и близких. Он находится в прекрасном здравии, хорошем настроении, ждет праздника», — отметил глава Пушкинского округа Максим Красноцветов.
Владимир Иванович держится бодро. Продолжает заряжать оптимизмом родных людей: дочерей, внучку и двух правнучек.