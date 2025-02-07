Ветерану в Подольске Александру Казеннову вручили медаль к 80-летию Победы

Александр Казеннов ушел на фронт в юности. Он дошел до Берлина и остался там жить до 1949 года. Александр чудом остался жив, когда получил тяжелые ранения в область сердца и в голову. После войны Александр Казеннов поселился в Подольске, работал в СУ-14.

Ветеран вместе с женой воспитал сына и дочь. У него подрастают три правнучки.

«Благодарю за жизнь, за мир и за пример настоящей силы духа. Мы, молодое поколение, учимся у вас тому, как важно защищать свою Родину, заботиться о ближнем и не сдаваться, несмотря на трудности. Пусть каждый день приносит вам тепло, здоровье и радость!» — сказал Григорий Артамонов.