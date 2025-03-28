Ветерану в Орехово-Зуеве присвоят звание почетного гражданина Подмосковья

Звание «Почетный гражданин Московской области» присвоят Александре Алешиной из Орехово-Зуева. В годы Великой Отечественной войны она подготовила более 20 снайперов.
Депутаты Московской областной Думы удовлетворили ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Московской области» легендарному снайперу Александре Алешиной.
В 1941 году Александре Семеновне было 18 лет. Она работала на заводе «Респиратор» вместе с матерью. Позже Александра Алешина отправилась под Наро-Фоминск, где занималась рытьем противотанковых рвов. Поступив на курсы снайперов, стала лучшей. Девушке очень хотелось на фронт, но ее оставили готовить бойцов. Она обучила 20 снайперов.
После Победы Александра Семеновна вернулась на завод и стала заниматься депутатской деятельностью, помогала людям решать проблемы и участвовала в различных соревнованиях по стрельбе.
Ранее Совет депутатов в Орехово-Зуеве присвоил звание «Почетный гражданин» шести участникам Великой Отечественной войны.
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