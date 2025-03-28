Ветерану в Орехово-Зуеве присвоят звание почетного гражданина Подмосковья

Депутаты Московской областной Думы удовлетворили ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Московской области» легендарному снайперу Александре Алешиной.

В 1941 году Александре Семеновне было 18 лет. Она работала на заводе «Респиратор» вместе с матерью. Позже Александра Алешина отправилась под Наро-Фоминск, где занималась рытьем противотанковых рвов. Поступив на курсы снайперов, стала лучшей. Девушке очень хотелось на фронт, но ее оставили готовить бойцов. Она обучила 20 снайперов.