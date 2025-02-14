Ветерану в Орехово-Зуеве Александре Алешиной вручили медаль «80 лет Победы»

Александра Семеновна Алешина — ветеран и снайпер-инструктор, внесшая значительный вклад в победу над фашизмом, подготовив для фронта более 20 высококвалифицированных стрелков. Трудовой фронт Александры Алешиной начался осенью 1941 года.

Она пришла работать на завод «Респиратор», где уже трудилась ее мама. Молодая девушка быстро освоила профессию и была принята в сборочный цех, где вместе с женщинами и подростками заменяла мужчин, ушедших на фронт. Работали не покладая рук, по 12 часов и больше, зачастую оставались ночевать прямо в цехах, испытывали голод из-за недостатка продуктов.

Уже 6 ноября 1941 года Александра и еще 11 рабочих завода были направлены рыть противотанковые котлованы под Наро-Фоминском. В начале 1942 года руководство завода приняло решение организовать курсы снайперской подготовки, и Александра записалась одной из первых.

Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий встретился с Александрой Семеновной, чтобы выразить ей слова благодарности и вручить юбилейную медаль «80 лет Победы».