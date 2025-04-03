Ветерану в Красногорске присвоили звание почетного гражданина

Николай Воротилин в годы Великой Отечественной войны был водителем легендарной «Катюши». Ветеран участвовал в Сталинградской битве и взятии Берлина. Его фронтовой путь — пример мужественности, мудрости и стойкости духа.

Дмитрий Волков поздравил Николая Воротилина с присвоением звания «Почетный гражданин городского округа Красногорск».

«Низкий поклон за ваш беспримерный подвиг, дорогой Николай Кузьмич! И важно, что коллегиальное решение присвоить высшую награду округа пяти жителям Красногорска, участникам Великой Отечественной войны, стало сегодня данью уважения к мужеству ветеранов, их отваге и патриотизму», — подчеркнул руководитель муниципалитета.