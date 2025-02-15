Ветерану в Химках Павлу Сухову вручили медаль к 80-летию Победы

В Химках вручили юбилейную медаль к 80-летию Победы ветерану Павлу Дмитриевичу Сухову. В годы войны он служил в танковых войсках 32-й гвардейской дивизии.

Памятную награду вручили заместитель главы Николай Батышев и муниципальный депутат Инна Монастырская.

Павел Дмитриевич родился в Рязанской области, но уже 20 лет живет в Химках. В годы войны он служил в танковых войсках 32-й гвардейской дивизии, а в мирное время занимался восстановлением ракет шахтного типа.

«Павел Дмитриевич внес большой вклад в развитие нашей страны. Он руководил монтажными работами на ключевых военных и космических объектах, в том числе на легендарном Байконуре. Его труд помогал укреплять обороноспособность страны и осваивать космос», — рассказала Инна Монастырская.