Ветерану в Химках Павлу Сухову вручили медаль к 80-летию Победы

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

В Химках вручили юбилейную медаль к 80-летию Победы ветерану Павлу Дмитриевичу Сухову. В годы войны он служил в танковых войсках 32-й гвардейской дивизии.

Памятную награду вручили заместитель главы Николай Батышев и муниципальный депутат Инна Монастырская.

Павел Дмитриевич родился в Рязанской области, но уже 20 лет живет в Химках. В годы войны он служил в танковых войсках 32-й гвардейской дивизии, а в мирное время занимался восстановлением ракет шахтного типа.

«Павел Дмитриевич внес большой вклад в развитие нашей страны. Он руководил монтажными работами на ключевых военных и космических объектах, в том числе на легендарном Байконуре. Его труд помогал укреплять обороноспособность страны и осваивать космос», — рассказала Инна Монастырская.

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Павел Дмитриевич сохраняет бодрость духа, жизнелюбие и оптимизм. О нем заботится большая семья — трое детей, восемь внуков и двое правнуков.

«Важно доводить историю до нашей молодежи, чтобы они знали, как мы жили в тот период. История не должна умирать, она должна продолжаться в следующих поколениях», — поделился ветеран.

Ветеран поблагодарил всех за поздравления. Он поделился воспоминаниями о своей молодости и отметил, что важно сберечь историческую память.

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