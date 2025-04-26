Ветерану в Чехове присвоили звание «Почетный гражданин»

Михаил Собакин вручил участнице Великой Отечественной войны Вере Васильевне Кузнецовой удостоверение о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального округа». Она с ранних лет работала санитаркой в госпитале и помогала рубить дрова.

В 1941 году Вере Васильевне было всего 10 лет. Ее отца забрали на фронт. Он погиб под Ельней в Смоленской области. Мама осталась с двумя детьми, а село эвакуировали. Немцы сожгли все дома.

С ранних лет Вера Васильевна работала санитаркой в госпитале, помогала рубить дрова и разгружать вагоны с углем. Великую Победу она встретила в военном городке Кубинка.

«По поручению нашего губернатора Московской области Андрея Воробьева и в преддверии 80-летия Победы решением Совета депутатов вы у нас удостаиваетесь звания „Почетный гражданин Чехова“», — сказал Михаил Собакин.

В 1951 году Веру Васильевну направили в Корею, где она участвовала в военных событиях, работая машинисткой в штабе. В 1953 году она вернулась в Кубинку и продолжила службу машинисткой в воинской части. В 1954 году девушка познакомилась с будущим мужем, Алексеем Сергеевичем.