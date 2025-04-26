Ветерану в Чехове присвоили звание «Почетный гражданин»
Михаил Собакин вручил участнице Великой Отечественной войны Вере Васильевне Кузнецовой удостоверение о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального округа». Она с ранних лет работала санитаркой в госпитале и помогала рубить дрова.
В 1941 году Вере Васильевне было всего 10 лет. Ее отца забрали на фронт. Он погиб под Ельней в Смоленской области. Мама осталась с двумя детьми, а село эвакуировали. Немцы сожгли все дома.
С ранних лет Вера Васильевна работала санитаркой в госпитале, помогала рубить дрова и разгружать вагоны с углем. Великую Победу она встретила в военном городке Кубинка.
«По поручению нашего губернатора Московской области Андрея Воробьева и в преддверии 80-летия Победы решением Совета депутатов вы у нас удостаиваетесь звания „Почетный гражданин Чехова“», — сказал Михаил Собакин.
В 1951 году Веру Васильевну направили в Корею, где она участвовала в военных событиях, работая машинисткой в штабе. В 1953 году она вернулась в Кубинку и продолжила службу машинисткой в воинской части. В 1954 году девушка познакомилась с будущим мужем, Алексеем Сергеевичем.
В начале 1960-х супругов командировали на Кубу для службы в воинской части, а в 1963 году они вернулись в Московскую область в поселок Столбовой муниципального округа Чехов. Здесь и остались до выхода на пенсию.
«Такими примерами наши дети вдохновляются, заряжаются патриотизмом, потому что благодаря подрастающему поколению мы дальше будем развивать нашу прекрасную страну. Все наши ветераны — люди разных судеб, но их всех объединяет одно — бескорыстная и преданная любовь к своей стране. Они и сегодня являются примером не только для нашей молодежи, но и для людей моего поколения», — добавил Михаил Собакин.
Сегодня внуки и правнуки заботятся о Вере Васильевне. За свой значительный вклад ветеран была удостоена не одной награды. К юбилейным медалям «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» прибавился и знак почетного гражданина.