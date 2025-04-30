Ветерану в Балашихе провели медосмотр перед участием в параде Победы
Перед участием в параде Победы на Красной площади Василий Леонтьевич Голотюк прошел обязательный медицинский осмотр в Балашихе. Эта процедура является важным этапом подготовки почетных гостей к праздничным мероприятиям, обеспечивая их безопасность и комфорт во время торжеств.
Василий Леонтьевич — ветеран с богатым опытом участия в парадах Победы. Не раз он наблюдал за торжественным шествием на Красной площади в День Победы. Особенно яркие впечатления у него вызывают военные колонны в исторической форме времен Великой Отечественной войны, а также парады курсантов современных военных учебных заведений и зрелищные авиашоу.
«Самым волнующим моментом для меня всегда становится пролет авиации. Это символ мощи и развития нашей обороны. Особенно трогательно видеть женские парадные расчеты — это красиво и торжественно», — рассказал Василий Голотюк.
Медицинский осмотр подтвердил, что состояние здоровья ветерана хорошее, и он готов к участию в мероприятии. Врачи отметили, что на данный момент у Василия Леонтьевича нет никаких противопоказаний.