Ветерану труда Крайнего Севера вручили жилищный сертификат в Раменском

Глава округа Раменское Эдуард Малышев вручил государственный жилищный сертификат Таисе Прокопьевой. До 2012 года она жила в Якутии.

В Раменском проживают родственники Таисы Прокопьевой, которая проработала медиком 44 года.

«Всю жизнь я прожила в Якутии, по образованию фельдшер. Людей приходилось принимать много. Но большей проблемой были батареи, не выдерживали морозов 65 градусов. Вот так и работали. Теперь хочу быть ближе к семье, к дочкам и внукам», — подчеркнула обладательница сертификата.

Сейчас Таиса Яковлевна живет в аварийном доме. Документ позволит ей переехать в комфортную квартиру.

Программа направлена на обеспечение достойных условий тем, кто долгое время работал в тяжелых климатических условиях.