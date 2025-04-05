Ветерану Татьяне Фроловой вручили медаль к 80-летию Победы

Медаль к 80-летию Великой Победы вручили Татьяне Яковлевне Фроловой. Она поблагодарила гостей за внимание и уважение.

Подарки и награду передал муниципальный депутат Руслан Шаипов.

«Наши ветераны — это настоящие Герои, отстоявшие нашу свободу и будущее. Мы регулярно навещаем их, оказываем всестороннюю помощь и поддержку. Их мужество и самоотверженность — пример для всех нас», — отметил Руслан Шаипов.

Татьяна Яковлевна Фролова рассказала о суровых военных годах, тяжелой работе в тылу и вкладе каждого гражданина в Победу. Она поведала гостям, как обеспечивала армию всем необходимым.

Ранее прошла торжественная церемония вручения медалей к 80-летию Победы в клубе «Активное долголетие» в Химках. Награды передал труженикам тыла и бывшим узникам немецко-фашистских лагерей депутат Московской областной Думы Михаил Раев.