Ветерану Сергею Косову в Подольске вручили медаль к 80-летию Победы

Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Косов удостоен медали в честь 80-летия Победы. Награду ему вручил глава Подольска Григорий Артамонов.
Григорий Артамонов отметил, что важным для муниципалитета остается внимание к ветеранам.
Сергей Тимофеевич Косов служил разведчиком. Он дошел до Берлина, но война 9 мая 1945 года для него не закончилась. Его перебросили на советско-японский фронт. Мобилизовали военнослужащего только в 1950 году. Сергей Косов посвятил жизнь конструкторскому бюро точного машиностроения в Климовске. Ветеран полон сил, окружен любящей семьей. О нем заботятся супруга, дети, внуки и правнуки.
«Для меня стало большой честью встретиться с таким выдающимся человеком, пожать его крепкую руку и выразить слова глубочайшей признательности. Желаю Сергею Тимофеевичу здоровья, душевного равновесия, тепла родных сердец и множества радостных дней!» — заключил Артамонов.
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