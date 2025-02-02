Ветерану Сергею Косову в Подольске вручили медаль к 80-летию Победы

Григорий Артамонов отметил, что важным для муниципалитета остается внимание к ветеранам.

Сергей Тимофеевич Косов служил разведчиком. Он дошел до Берлина, но война 9 мая 1945 года для него не закончилась. Его перебросили на советско-японский фронт. Мобилизовали военнослужащего только в 1950 году. Сергей Косов посвятил жизнь конструкторскому бюро точного машиностроения в Климовске. Ветеран полон сил, окружен любящей семьей. О нем заботятся супруга, дети, внуки и правнуки.