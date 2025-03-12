Ветерану Пелагее Михальченковой в Раменском вручили медаль к 80-летию Победы

Награда «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» стала символом признания вклада в Победу жительницы Раменского.

Пелагея Михальченкова родилась 23 октября 1927 года в Воронежской области. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 13 лет. Мужчин в селе почти не осталось — все ушли на фронт. В деревне остался только участковый. Два года люди жили под прицелом немецких орудий.