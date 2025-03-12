Ветерану Пелагее Михальченковой в Раменском вручили медаль к 80-летию Победы

Фото: 360.ru

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев навестил Пелагею Николаевну Михальченкову. Он вручил труженице тыла юбилейную медаль, учрежденную указом президента России Владимира Путина.

Награда «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» стала символом признания вклада в Победу жительницы Раменского.

Пелагея Михальченкова родилась 23 октября 1927 года в Воронежской области. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 13 лет. Мужчин в селе почти не осталось — все ушли на фронт. В деревне остался только участковый.  Два года люди жили под прицелом немецких орудий.

«Я часто вспоминаю, как же мы выжили? С 1942-го года были запасы, картошка, капуста. Всю траву  поели. Надо было жить, работать, помогать нашим мужчинам», — вспоминает труженица тыла.

Сейчас Пелагея Николаевна редко выходит из дома. Стало подводить зрение. Но в остальном она держится бодро. Продолжает заряжать оптимизмом родных людей:  дочь, сына, внука и внучку.

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