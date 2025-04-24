Ветерану Павлу Шевцову присвоили звание «Почетный гражданин Дмитровского округа»

Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа

Ветерану Великой Отечественной войны Павлу Шевцову присвоили звание «Почетный гражданин Дмитровского муниципального округа». Его навестил глава Иван Курданин.

Иван Курданин поздравил ветерана и вручил ему нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания «Почетный гражданин».

Павла Петровича Шевцова призвали на фронт в 1943 году. Он прошел боевой путь в составе 42-го запасного стрелкового полка. День Победы он встретил в Ужгороде. После войны Павел Петрович продолжил службу и демобилизовался в 1954 году.

Ветерану исполнилось 99 лет. Однако он сохраняет бодрость духа, но из дома входит редко. За ним ухаживает дочь.

Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
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Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
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Павел Петрович обрадовался встрече с главой округа.

«Уважаемый Павел Петрович! Для меня большая честь поздравить вас с присвоением почетного звания. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, сил и благополучия. Вы — настоящий пример мужества и стойкости, и мы гордимся Вами!» — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Павел Петрович поблагодарил за высокую награду, а его дочь отметила, что в Дмитровском округе ветеранам всегда уделяют особое внимание.

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