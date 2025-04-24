Ветерану Павлу Шевцову присвоили звание «Почетный гражданин Дмитровского округа»

Ветерану Великой Отечественной войны Павлу Шевцову присвоили звание «Почетный гражданин Дмитровского муниципального округа». Его навестил глава Иван Курданин.
Иван Курданин поздравил ветерана и вручил ему нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания «Почетный гражданин».
Павла Петровича Шевцова призвали на фронт в 1943 году. Он прошел боевой путь в составе 42-го запасного стрелкового полка. День Победы он встретил в Ужгороде. После войны Павел Петрович продолжил службу и демобилизовался в 1954 году.
Ветерану исполнилось 99 лет. Однако он сохраняет бодрость духа, но из дома входит редко. За ним ухаживает дочь.
Павел Петрович обрадовался встрече с главой округа.
«Уважаемый Павел Петрович! Для меня большая честь поздравить вас с присвоением почетного звания. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, сил и благополучия. Вы — настоящий пример мужества и стойкости, и мы гордимся Вами!» — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.
Павел Петрович поблагодарил за высокую награду, а его дочь отметила, что в Дмитровском округе ветеранам всегда уделяют особое внимание.
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