Ветерану Павлу Шевцову присвоили звание «Почетный гражданин Дмитровского округа»

Иван Курданин поздравил ветерана и вручил ему нагрудный знак, диплом и удостоверение о присвоении звания «Почетный гражданин».

Павла Петровича Шевцова призвали на фронт в 1943 году. Он прошел боевой путь в составе 42-го запасного стрелкового полка. День Победы он встретил в Ужгороде. После войны Павел Петрович продолжил службу и демобилизовался в 1954 году.

Ветерану исполнилось 99 лет. Однако он сохраняет бодрость духа, но из дома входит редко. За ним ухаживает дочь.