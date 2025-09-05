Ветерану Михаилу Рыбакову присвоили звание почетного жителя Балашихи

Михаил Рыбаков родился в 1927 году. В 1944-м его призвали во внутренние войска НКВД СССР и направили служить в 1-й мотострелковый полк дивизии имени Дзержинского. Во время Великой Отечественной войны Михаил Рыбаков принимал участие в боевых операциях по ликвидации фашистских формирований на территории Украины и Прибалтики.

«Хочу от имени всех жителей Балашихи выразить вам глубокую благодарность за ваш подвиг и за ту огромную работу, которую вы проводили уже в мирные годы в нашем городе, в том числе по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Спасибо вам большое и низкий поклон», — обратился к ветерану Сергей Юров.

После войны Михаил Рыбаков активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодого поколения, сохранял и передавал память о героических подвигах своих товарищей, а также внес значительный вклад в развитие ветеранского движения в Балашихе.

«Решением Совета депутатов мы присваиваем Михаилу Рыбакову звание „Почетный гражданин городского округа Балашиха“. В нашем городе сегодня проживают всего 25 ветеранов Великой Отечественной, 13 из них уже удостоены этого высокого звания», — сказал Геннадий Попов.

Отметим, что Михаила Рыбакова наградили орденами Отечественной войны второй степени и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За воинскую доблесть» и многочисленными другими государственными наградами, подтверждающими его мужество и заслуги перед Родиной.