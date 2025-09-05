Ветерану Михаилу Рыбакову присвоили звание почетного жителя Балашихи
Глава муниципалитета Сергей Юров и председатель Совета депутатов Геннадий Попов навестили ветерана Великой Отечественной войны, полковника в отставке Михаила Рыбакова. Гости торжественно вручили ему знак «Почетный гражданин городского округа Балашиха».
Михаил Рыбаков родился в 1927 году. В 1944-м его призвали во внутренние войска НКВД СССР и направили служить в 1-й мотострелковый полк дивизии имени Дзержинского. Во время Великой Отечественной войны Михаил Рыбаков принимал участие в боевых операциях по ликвидации фашистских формирований на территории Украины и Прибалтики.
«Хочу от имени всех жителей Балашихи выразить вам глубокую благодарность за ваш подвиг и за ту огромную работу, которую вы проводили уже в мирные годы в нашем городе, в том числе по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Спасибо вам большое и низкий поклон», — обратился к ветерану Сергей Юров.
После войны Михаил Рыбаков активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодого поколения, сохранял и передавал память о героических подвигах своих товарищей, а также внес значительный вклад в развитие ветеранского движения в Балашихе.
«Решением Совета депутатов мы присваиваем Михаилу Рыбакову звание „Почетный гражданин городского округа Балашиха“. В нашем городе сегодня проживают всего 25 ветеранов Великой Отечественной, 13 из них уже удостоены этого высокого звания», — сказал Геннадий Попов.
Отметим, что Михаила Рыбакова наградили орденами Отечественной войны второй степени и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За воинскую доблесть» и многочисленными другими государственными наградами, подтверждающими его мужество и заслуги перед Родиной.