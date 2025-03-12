Ветерану Михаилу Доле присвоили звание «Почетный гражданин Ленинского округа»

Еще одному ветерану — Михаилу Никитовичу Доле — присвоили звание «Почетный гражданин Ленинского округа» и вручили медаль к 80-летию Победы. Он воевал в отряде специального назначения КГБ СССР.

Михаил Никитович Доля — непосредственный участник Великой Отечественной войны. В сентябре 1943 года он состоял в отряде специального назначения КГБ СССР, где выполнял служебные обязанности до ноября 1944 года. С 20 ноября того же года Михаила Никитовича призвали в Советскую армию в патрульно-караульный батальон комендатуры Москвы.

После войны Михаила Долю направили на Московский коксогазовый завод, где он проработал 36 лет машинистом коксовыталкивателя. Под его руководством бригада 14 раз побеждала во Всесоюзном социалистическом соревновании и в течение десятой пятилетки произвела сверх плана 27 тысяч тонн высококачественного кокса. Этого удалось достичь благодаря оптимизации времени на каждой производственной операции и равномерной загрузке печей. Передовой опыт представили на ВДНХ. Михаил Доля был инициатором множества полезных нововведений. За внедрение прогрессивных технологий в 1971 году был удостоен ордена Ленина.

«Михаил Никитович Доля — это не просто имя в летописи, а олицетворение непоколебимой воли, отваги и трудолюбия. Пройдя суровые испытания Великой Отечественной войны и внеся свой вклад в обеспечение безопасности страны, он с той же энергией посвятил себя созидательному труду. Его имя навсегда останется в истории и в сердцах тех, кто его знал. Мы преклоняемся перед героем», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Начальник территориального управления «Центральный» в Видном Светлана Степина навестила ветерана Великой Отечественной войны. Во время встречи Михаил Никитович поделился воспоминаниями о военных годах, молодости и послевоенном периоде.

«Каждый визит к Михаилу Никитовичу наполняет душу теплом. Безграничная благодарность нашему герою! Мы обязаны проявлять заботу о ветеранах, тружениках тыла Великой Отечественной войны. Вечная память героям!» — подчеркнула Светлана Степина.

Отметим, что в Ленинском городском округе проживают восемь ветеранов Великой Отечественной войны.