Ветерану Марии Рохлиной в Подольске вручили медаль к 80-летию Победы

Глава Подольска Григорий Артамонов вручил ветерану Великой Отечественной войны Марии Михайловне Рохлиной юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Она принимала участие в Сталинградской битве.

«Второго февраля исполняется 82 года со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Поздравил Марию Михайловну с этой знаменательной датой. Благодарность ветеранам за их подвиги безмерна и всегда будет в наших сердцах. Желаю Марии Михайловне крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия», — сказал Григорий Артамонов.

Мария Рохлина работала санинструктором, принимала участие в противостоянии за Сталинград на берегу Волги и спасала жизни советских воинов. Мария Михайловна имеет множество боевых наград, в том числе «За оборону Сталинграда».

Юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» располагается после медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и носится на левой стороне груди. Награду учредил президент России Владимир Путин в 2024 году.