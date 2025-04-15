Ветерану Лидии Черной присвоили звание почетного гражданина Воскресенска

По инициативе президента России Владимира Путина к 80-летию Победы участника Великой Отечественной войны Лидию Черную удостоили звания «Почетный гражданин городского округа Воскресенск». Решение об этом приняли в феврале 2025 года на заседании окружного Совета депутатов.

Глава Воскресенска и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин навестил Лидию Черную и поздравил ее со знаменательным событием.

Во время войны Лидия трудилась в эвакогоспитале, доставляла гражданские и военные письма в Москву. Несмотря на тяжелое прошлое, ветеран сохранила оптимистичный взгляд на жизнь. Вместе с мужем она прожила 57 лет, супруги вырастили двоих детей, а также внуков и правнуков.

«Присваивая такие звания ветеранам, мы выражаем искреннюю признательность за их бесценный вклад в сохранение мира. Их подвиги навсегда останутся в наших сердцах и в памяти будущих поколений!» — подчеркнул Алексей Малкин.