Ветерану Ксенофонту Зуеву вручили медаль к 80-летию Победы в Красногорске

В Красногорске продолжается вручение юбилейных медалей участникам и очевидцам Великой Отечественной войны. Накануне представители партии «Единая Россия» побывали в гостях у ветерана Ксенофонта Зуева.

К 98-летнему пенсионеру пришел исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов.

«Докладываю. Тот запрос, который получал перед Новым годом, отработан. В ОНТДИ маршрут, график и план работы утверждены. Планируем, что с 9 мая запустим сюда маршрут, который будет соединять, как я говорил, „Лесобережную“, чтобы доступность была к станции», — сказал Богдан Андриянов.

Также он вручил ветерану удостоверение к юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Ксенофонта Зуева призвали в армию в октябре 1943 года. Он служил в пехоте, обучался в летном училище в Челябинске, был штурманом дальней авиации.

Сейчас Ксенофонт Зуев увлекается рыбалкой и игрой на баяне. С Богданом Андрияновым они договорились вместе исполнить «Катюшу» 9 Мая.