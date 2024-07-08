Ветерану Юрию Ипатову из Лобни исполнилось 90 лет

Глава муниципалитета Анна Кротова приехала поздравить ветерана с юбилеем

«Юрий Павлович пережил годы блокады, испытал невзгоды, но смог сохранить мужество, стойкость и веру в доброе будущее. Его пример вдохновляет нас и последующие поколения, учит мужеству, благородству и человечности», — написала Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Напомним, территория городского округа Лобня — самая ближайшая точка, до которой дошли немцы в 1941 году. Здесь началось контрнаступление, которое привело Советский Союз к победе в Великой Отечественной войне. Улицы Лобни названы именами героев. Например, улица Комиссара Агапова и Шадунца.

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