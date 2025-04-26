Ветерану Илье Сударчикову в Чехове присвоили звание «Почетный гражданин»

Глава муниципального округа Чехов наградил ветерана Великой Отечественной войны Илью Сударчикова. Он вручил ему знак и удостоверение о присвоении звания «Почетный гражданин».

Илья Сударчиков рано остался сиротой. До войны он проживал в детском доме. В 1943 году ушел на фронт в артиллерию.

«Связистом был, потом стал механиком-водителем артиллерийского тягача, командиром отделения тяги, офицером. После войны в сержантской школе учил механиков водителей. Дослужился до старшего лейтенанта», — вспоминает участник войны.

Победу Илья Сударчиков встретил на границе России и Турции. После войны он продолжил служить и демобилизовался через семь лет.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева и решением Совета депутатов муниципального округа Чехов вы удостоены звания „Почетный гражданин“ за ваши заслуги, служение и пример для подрастающего поколения. Вы — один из немногих оставшихся в живых свидетелей тех страшных событий и один из тех, кто своими руками ковал Победу, став настоящим защитником Отечества», — подчеркнул Михаил Собакин.