Ветерану Илье Сударчикову в Чехове присвоили звание «Почетный гражданин»
Глава муниципального округа Чехов наградил ветерана Великой Отечественной войны Илью Сударчикова. Он вручил ему знак и удостоверение о присвоении звания «Почетный гражданин».
Илья Сударчиков рано остался сиротой. До войны он проживал в детском доме. В 1943 году ушел на фронт в артиллерию.
«Связистом был, потом стал механиком-водителем артиллерийского тягача, командиром отделения тяги, офицером. После войны в сержантской школе учил механиков водителей. Дослужился до старшего лейтенанта», — вспоминает участник войны.
Победу Илья Сударчиков встретил на границе России и Турции. После войны он продолжил служить и демобилизовался через семь лет.
«По поручению губернатора Андрея Воробьева и решением Совета депутатов муниципального округа Чехов вы удостоены звания „Почетный гражданин“ за ваши заслуги, служение и пример для подрастающего поколения. Вы — один из немногих оставшихся в живых свидетелей тех страшных событий и один из тех, кто своими руками ковал Победу, став настоящим защитником Отечества», — подчеркнул Михаил Собакин.
Илья Сударчиков переехал в Чехов в 1955 году. Он работал на Столбовском литейном заводе автомехаником и начальником гаража в поселке Нерастанное. Ветеран окончил полиграфическое училище. Проработал до 80 лет на Полиграфкомбинате и имеет 68 лет непрерывного трудового стажа. В августе ему исполнится 100 лет.
«Очень доволен, прямо воспрянул, что такие занятые, большие люди не забывают про нас, подбадривают, приезжают. Держимся благодаря такому вниманию», — сказал ветеран.
Трудное детство, война и голод закалили дух. Он прослужил 12 лет. Защищал Родину на разных ее рубежах. Уже 70 лет бывший офицер является жителем Чехова, на предприятии которого проработал свыше 60 лет. На данный момент Илья Алексеевич — самый старший в пансионате, где он сейчас проживает.