Ветерану и полковнику милиции из Истры Георгию Анохину исполнилось 102 года

Почетный гражданин округа и ветеран Отдела Министерства внутренних дел России по городскому округу Истра Георгий Анохин отпраздновал свой 102 день рождения. Поздравить его приехали сотрудники полиции.

Со 102-летием почетного гражданина и ветерана Отдела Министерства внутренних дел России по городскому округу Истра, полковника милиции в отставке Георгия Анохина прибыли поздравить сотрудники полиции. Его чтят в Истре, ведь он не только многие годы честно выполнял работу в правоохранительных органах, но и принимал участие в Великой Отечественной войне.

Георгия Анохина в июле 1941 года зачислили в 173-ю стрелковую дивизию. В следующем году он получил контузию и тяжелое осколочное ранение. Весной 1943 года боец поступил в Грозненское общевойсковое училище, которое окончил в сентябре 1944 года. Там же получил звание лейтенанта.

В качестве командира стрелкового полка Георгий Анохин руководил группой снайперов, его представили к Ордену Александра Невского. На работу в органы внутренних дел он поступил в 1949 году. Георгий занимал различные должности, включая должность начальника оперативно-розыскной заставы по борьбе с бандитизмом, сотрудника уголовного розыска, старшего следователя и начальника отдела дознания. В 1975 году полковник милиции Анохин ушел из органов внутренних дел с поста заместителя начальника отдела на пенсию.

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