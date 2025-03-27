Ветерану Георгию Анохину в Истре присвоили звание «Почетный гражданин»

Георгию Анохину исполнилось 102 года, и накануне 80-летия Великой Победы он получил нагрудный знак и удостоверение «Почетного гражданина муниципального округа Истра». Награду вручили за героизм, заслуги перед Родиной и активную общественную деятельность.

На фронт Георгий Васильевич ушел добровольцем, участвовал в Битве за Москву, был дважды ранен, но каждый раз возвращался в строй. Войну закончил в Дрездене. Награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, а также медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

После окончания войны Георгий Васильевич Анохин отдал 37 лет своей жизни службе в органах МВД. Он не только был сотрудником уголовного розыска, но и занимал высокие посты, такие как начальник оперативно-розыскной заставы, старший следователь, начальник отдела дознания и руководитель отделения в Истре.