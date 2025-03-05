Ветерану Галине Ананьиной в Балашихе вручили медаль к 80-летию Победы

Депутат городского Совета Балашихи Наталья Алимова вручила юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» Галине Алексеевне Ананьиной в преддверии Международного женского дня и приближающегося Дня Победы. Галина Ананьина, уроженка Рязани, в годы Великой Отечественной войны, будучи всего 14-летней, внесла значительный вклад в Победу.

В то время, когда Галина Алексеевна училась в средней школе, дважды в неделю она дежурила в военном госпитале, а в свободное время работала в колхозе, поддерживая фронт.

Яркие воспоминания о дне Победы остались в ее памяти: ночное радиосообщение о капитуляции Германии, поздравления соседей, объятия и слезы радости односельчан. Эти моменты стали для Галины Алексеевны символом единства и героизма народа.

«От всей души поздравляем Галину Алексеевну с наступающим праздником! Желаем ей крепкого здоровья, бодрости духа, а ее близким — мирного неба, добра и благополучия. Пусть каждый день дарит радость и тепло!» — отметила Наталья Алимова.

Юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» была учреждена в честь 80-летия Победы и предназначена для награждения ветеранов войны, тружеников тыла и других граждан, внесших значимый вклад в победу над фашистской Германией. Эта награда служит напоминанием о важности памяти и уважения к тем, кто боролся за нашу свободу.