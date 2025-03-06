Ветерану Борису Канельскому в Видном вручили медаль к 80-летию Победы
Ветерану Борису Канельскому вручили медаль к 80-летию Победы и удостоили звания почетного жителя Ленинского округа. Награду ему доставила заместитель главы Ленинского округа Анастасия Гайлиш.
Борис Харитонович родился 4 февраля 1926 года на территории Украины. В годы войны он освобождал Западную Украину, прошел Польшу, принимал участие во взятии Варшавы и штурме Берлина. 2 мая 1945 года Борис Канельский получил ранение и контузию во время уличных боев.
После демобилизации в 1946 году Борис Харитонович работал в Горловке, а в 1950 поступил на вечернее отделение в Горный техникум. После окончания образовательного учреждения его направили в одно из шахтоуправлений в Донецке, где он всю жизнь трудился горным мастером.
«Жизненный путь Бориса Харитоновича — это пример того, как важно сохранять оптимизм и верность своим принципам даже в самые сложные времена. Память о его героическом прошлом и трудовых достижениях навсегда останется в сердцах людей. Он является живым символом поколения победителей, строителей и созидателей, чей вклад в развитие страны невозможно переоценить», — сказала заместитель главы Анастасии Гайлиш.
В связи с конфликтом на Украине Борис Харитонович вместе с семьей вынужденно покинул Донецк и переехал в Видное. В марте 2015 года он получил гражданство Российской Федерации. 5 мая 2020 года Борису Харитоновичу, в преддверии празднования 75-летия Великой Победы, ему вручили ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Пригород Лесное».
«Несмотря на свой почтенный возраст, Борис Харитонович активно участвует в общественной жизни Ленинского округа: он является членом районного Совета ветеранов и проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Мы выражаем огромную признательность Борису Харитоновичу», — подчеркнула Гайлиш.
Сегодня в Ленинском округе проживают восемь участников Великой Отечественной войны. Всем им в 2025 году присвоили звание «Почетный гражданин», четыре ветерана уже получили знаки отличия.