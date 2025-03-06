Ветерану Борису Канельскому в Видном вручили медаль к 80-летию Победы

Борис Харитонович родился 4 февраля 1926 года на территории Украины. В годы войны он освобождал Западную Украину, прошел Польшу, принимал участие во взятии Варшавы и штурме Берлина. 2 мая 1945 года Борис Канельский получил ранение и контузию во время уличных боев.

После демобилизации в 1946 году Борис Харитонович работал в Горловке, а в 1950 поступил на вечернее отделение в Горный техникум. После окончания образовательного учреждения его направили в одно из шахтоуправлений в Донецке, где он всю жизнь трудился горным мастером.

«Жизненный путь Бориса Харитоновича — это пример того, как важно сохранять оптимизм и верность своим принципам даже в самые сложные времена. Память о его героическом прошлом и трудовых достижениях навсегда останется в сердцах людей. Он является живым символом поколения победителей, строителей и созидателей, чей вклад в развитие страны невозможно переоценить», — сказала заместитель главы Анастасии Гайлиш.