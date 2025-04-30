Ветерану Борису Борецкому присвоили звание почетного гражданина Балашихи

В гимназии № 9 микрорайона Купавна состоялось торжественное поздравление ветерана Великой Отечественной войны Бориса Викторовича Борецкого с его 98-летием. В мероприятии принял участие глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В честь знаменательной даты Борису Викторовичу было присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Балашиха». Эта высокая награда была вручена по решению Совета депутатов в рамках объявленного Президентом России Года защитника Отечества.

«В современных условиях подвиг ветеранов Великой Отечественной войны приобретает особое значение, а наши сегодняшние военнослужащие достойно продолжают ваше дело», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Особым моментом праздника стало совпадение двух важных дат: в этот же день свой восьмой день рождения отмечал правнук Бориса Викторовича, Матвей. Оба именинника получили памятные подарки, ставшие символом уважения и преемственности поколений.