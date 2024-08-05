Ветерану боевых действий из Коломны проведут газ по льготной программе

Специалисты Мособлгаза газифицируют дом ветерана боевых действий по программе социальной газификации. Участок мужчины находится в микрорайоне Подлипки городского округа Коломна. Сегодня 15 категорий жителей имеют право на льготы по программе социальной газификации, одна из мер поддержки — бесплатное проведение газопровода и предоставление оборудования на сумму до 80 тысяч рублей.

На улице Цветочной в микрорайоне Подлипки в Коломне газовики строят газопровод к дому ветерана боевых действий. В июне он подал заявку на социальную газификацию.

«Расходы за электричество были большие: в зиму за отопление электрокотлом отдавали 30 тысяч рублей. Да и баллонный газ, на котором работает кухонная плита, — сомнительное удобство для большой семьи», — рассказывает ветеран Сергей.

Его дом подключат к природному газу, и семья сэкономит на отоплении.

Право на льготы по программе газификации имеют 15 категорий жителей. Участнику программы бесплатно предоставят оборудование для газификации на сумму до 80 тысяч рублей и бесплатно установят его. Чтобы получить льготу, нужно подать заявку на портале государственных услуг.

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