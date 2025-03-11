Ветерану Анне Озеровой в Можайске вручили медаль к 80-летию Великой Победы

Памятную награду, учрежденную президентом России Владимиром Путиным к годовщине Великой Победы, жительнице деревни Исавицы вручила староста Яна Молодкина. Она поздравила землячку с этим событием и пожелала встретить 9 Мая в бодрости и хорошем настроении.

Когда началась Великая Отечественная война, Анне Озеровой было 13 лет. Девушка работала наравне со взрослыми на поле в своей родной деревне на Алтае, а весь урожай отправляли на фронт. Семья жила в бараке, полевая кухня кормила скудно.

9 мая 1945 года Анна и ее односельчане встретили прямо в поле, когда в бригаду на мотоцикле с развевающимся флагом приехал председатель колхоза и объявил об окончании войны.

В 1948 году Анна вышла замуж и осталась жить на Алтае. Супруги вырастили сына и двух дочерей. Сегодня долгожительницу радуют три взрослых внучки, шесть правнуков и два праправнука.

В Исавицы Анна Сергеевна переехала в 1989 году, уже выйдя на пенсию. Она живет с семьей дочери, любит возиться на огороде, много читает и с удовольствием готовит родным свою фирменную домашнюю лапшу. Ветерану очень нравится жить на можайской земле.

Долгожительница, которой через три года исполнится ровно 100 лет, с большой надеждой ждет празднования годовщины Великой Победы.