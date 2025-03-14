Ветерану Александру Ковальчуку вручили знак почетного гражданина Ленинского округа

В гости к ветерану Великой Отечественной войны Александру Ковальчуку пришли глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и муниципальный депутат Олег Тихонов. Они вручили ему юбилейную мебаль к 80-летию Победы и знак почетного гражданина.

Александр Ковальчук родился в 1925 году. Он окончил восемь классов школы.

В годы войны служил в отдельной моторизованной роте разведки 11-й штурмовой бригады Резерва Главного командования. Прошел с боями Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Австрию. День Победы встретил в столице Австрии.

После демобилизации из армии поступил в Одесский железнодорожный техникум, на втором курсе которого закончил 10-й класс вечерней школы рабочей молодежи. После юноша окончил Московский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, работал ассистентом на кафедре, был преподавателем и главным технологом опытного завода ВНИИГАЗ в поселке Развилка.

Александр Ковальчук имеет медали «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», орден Отечественной войны 2-й степени. У Александра Александровича две дочери, пятеро внуков и семеро правнуков.

«Искренне желаю Александру Александровичу крепкого здоровья и долгих лет жизни! С нетерпением жду возможности вместе отпраздновать его вековой юбилей в сентябре!» — сказал Станислав Каторов.