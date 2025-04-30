Ветеранов войны поздравили в преддверии 9 Мая в Богородском округе

С приближением 9 Мая важно уделять внимание тем, кто внес значительный вклад в нашу историю. В Богородском округе проживает всего четыре участника Великой Отечественной войны, и забота о них становится первоочередной задачей.

Глава округа Игорь Сухин посетил двух ветеранов: Алексея Митрофановича Панкратова из Электроуглей и Ивана Васильевича Щепу из Старой Купавны. В мероприятии также принимали участие депутат МособлДумы Марк Черемисов и местные депутаты, которые присоединились к поздравлениям. Игорь Сухин выразил свое восхищение стойкостью и жизненной силой ветеранов, отметив, что их подвиги вдохновляют нынешнее поколение на новые свершения.

Волонтеры округа не первый год оказывают поддержку ветеранам. Они помогают в быту, доставляют продукты и лекарства, а также поздравляют с праздниками и днями рождения. Акция «Ветеран живет рядом» направлена на то, чтобы жители могли оказывать помощь пожилым людям.

Добровольцы активно работают с Советом ветеранов, фиксируя воспоминания и сохраняя архивы о тех, кто пережил страшные времена войны. Эта важная работа продолжается, позволяя помнить о героизме и самоотверженности тех, кто боролся за нашу свободу.