Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с Днем Победы в Химках

Участница Великой Отечественной войны Валентина Лебедева из Химок встретила гостей рассказами о детстве, прошедшем в военные годы. Ее лично поздравил депутат Московской областной думы Михаил Раев. Также он навестил жительницу блокадного Ленинграда Маргариту Значкову. Ветеран пережила страшные годы осады, которые ей до сих пор тяжело вспоминать.

«День Победы — это особенный, по-настоящему всенародный праздник, который дорог всем жителям России. В нем есть частичка личной истории каждой семьи и каждого человека», — подчеркнул Михаил Раев.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов поздравил с юбилеем Великой Победы ветерана Анатолия Щеголева. Когда началась война, ему было 14 лет. Юный Анатолий устроился на завод учеником слесаря, помогал конструировать самолеты ЯК-1 и ЯК-2. Затем отправился на лесозаготовки, копал противотанковые рвы на территории нынешних микрорайонов Сходня и Подрезково. Ветерана призвали в армию в 1944 году, а уже в 1045-м его часть выдвинулась в Германию. Победу он встретил у Рейхстага.