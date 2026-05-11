Ветеранов Великой Отечественной войны адресно поздравили в Дмитрове

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа Подмосковье

В преддверии 81-й годовщины Победы в Дмитрове поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Пожилым людям порой непросто участвовать в праздничных торжествах, поэтому праздник пришел к ним домой.

Депутат Московской областной Думы Марина Шевченко рассказала, что они навещают всех ветеранов-участников Великой Отечественной войны. К большому сожалению, их становится все меньше и меньше. Депутаты приходят к ветеранам домой, потому что они — свои близкие, знакомые и семьи. Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина отметила, что такое поздравление, которое делают с большой любовью к ветеранам, — очень важный знак внимания для них и их родственников.

Среди тех, кого чествовали, — почетный гражданин Дмитровского округа Виталий Михайлович Хомяков. В 1944 году он ушел на фронт стрелком-автоматчиком, освобождал Европу и встретил Победу в Берлине. Также поздравили Виталия Алексеевича Воронова, который в 15 лет начал изучать минное дело, а потом участвовал в разминировании земли после боев на Курской дуге.

Глава округа Михаил Шувалов лично поздравил ветеранов, вручил подарки от себя и от губернатора Московской области. Среди гостей также были депутаты Мособлдумы, представители администрации, юнармейцы и волонтеры. «От всей души, от нашей дружной команды, от юнармейцев, от нашей молодежи, от администрации, от депутатского корпуса примите самые искренние поздравления с Днем Победы. Вы действительно для нас гордость, образец мужества, стойкости. Дай Бог вам здоровья, сил и долгих лет», — сказал депутат Московской областной Думы Александр Орлов. К ветеранам также приехали артисты фронтовой бригады. Они пели песни времен их фронтовой юности, чтобы вспомнились те победные майские дни.