Ветеранов Великой Отечественной поздравили с 23 февраля в Павловском Посаде

20 февраля глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов вместе с коллегами навестил ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии Дня защитника Отечества. Им передали поздравления и подарки.

Делегация побывала в гостях у Сергея Петровича Лобикова и Альфреда Францевича Килька. По состоянию здоровья Сергей Петрович не смог принять гостей лично, поэтому поздравления и слова признательности передали его дочери Валентине Сергеевне.

«Сегодняшний день был наполнен особыми, теплыми встречами — мы побывали в гостях у наших дорогих ветеранов, чтобы лично поздравить их с наступающим праздником и сказать спасибо за их беспримерный подвиг. Мы пожелали Сергею Петровичу скорейшего выздоровления, крепкого здоровья и долгих лет жизни в окружении заботы близких», — отметил Денис Семенов.

Альфред Францевич Кильк, несмотря на почтенный возраст, встретил гостей бодро. Он рассказал, что ежедневно выходит на прогулки. «Мы пожелали Альфреду Францевичу сохранять этот жизненный тонус, здоровья и, конечно, мирного неба над головой», — добавил глава округа.

Вместе с Денисом Семеновым ветеранов поздравляли председатель Совета депутатов Роман Тикунов и депутат Мособлдумы Линара Самединова.

«Такие встречи — не просто формальность. Это живая нить памяти, которая связывает поколения. Это возможность лично сказать „спасибо“ тем, кто подарил нам мир. Низкий поклон нашим ветеранам! Вечная слава героям!» — подчеркнул Денис Семенов.

В администрации округа отметили, что подобные визиты стали доброй традицией и будут продолжены.