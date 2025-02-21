Ветеранов в Старой Купавне наградили к 80-летию Великой Победы

В преддверии Дня Победы, связанного с историей нашей страны, состоялось вручение юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Награды получили участники боевых действий, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла. Эти медали символизируют признание и уважение к тем, кто внес свой вклад в победу над фашизмом.

На территории Богородского округа осталось всего четыре ветерана Великой Отечественной войны, среди которых самый младший достиг 98 лет. Кроме того, 426 жителей округа были отобраны для награждения. Вручение медалей планируется завершить до 20 марта.

Депутат Олег Волянский посетил старейших ветеранов в Старой Купавне Марту Семенову и Зинаиду Ермакову, которым вручил заслуженные награды. Он отметил важность 2025 года как времени, когда страна будет отмечать Год Защитника Отечества, подчеркивая значимость заботы о ветеранах и уважение к их подвигам. Такое внимание к истории и героям является основой патриотизма и национального единства.

«Год Защитника Отечества», объявленный Президентом. Это выражение глубокой признательности тем, кто защищал и продолжает защищать суверенитет и безопасность нашей страны», — подчеркнул Олег Волянский.