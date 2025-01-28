Ветеранов в Солнечногорске поздравили с 81-й годовщиной освобождения Ленинграда

Глава Солнечногорска Константин Михальков поздравил ветеранов округа с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня в муниципалитете проживает 12 человек, переживших эти страшные события.

«Для меня огромная честь познакомиться с Галиной Халиловой. От губернатора Андрея Воробьева тоже передали весточку. Подмосковье гордится нашими ветеранами, и мы всегда готовы помогать им по любым вопросам», — отметил Константин Михальков.

В день памятной даты Константин Михальков посетил Галину Халилову, которая в детстве пережила ужасные годы блокады. Она вместе с мамой и сестрой жила в пятиэтажном доме в Ленинграде. Мать строго запрещала им выходить на улицу, и они проводили дни дома у печи, так как это было безопаснее. Ветерану вручили памятные подарки и цветы, в ее адрес прозвучали теплые слова поддержки и благодарности.

Заместитель главы муниципалитета Ольга Мошарова и руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар поздравили Клавдию Мальцеву. В шесть лет она стала свидетелем блокады Ленинграда и до сих пор помнит, как ей было жалко маму, которая в те страшные времена искала, чем накормить своих детей.

«Выражаю глубокую признательность Клавдии Мальцевой и всем ветеранам за неослабевающий дух и непреклонную волю. Ваши деяния, ваши жертвы и подвиги никогда не будут забыты. Вы пример, за которым мы готовы идти без колебаний», — отметила Ольга Гончар.

С 81-й годовщиной снятия блокады Ленинграда Галину Сахарову приехали поздравить уполномоченный главы по городу Солнечногорск Эдуард Машковцев и депутат Алексей Панкратов. В этот день также навестили Валентину Мочалову, ее посетили уполномоченная главы по территориальному округу Ржавки-Менделеево Любовь Игнатова и депутат Владимир Недвижаев.

Напомним, блокада Ленинграда осталась в истории страны как одна из самых жестоких страниц, унесшая за 872 дня жизни почти 700 тысяч жителей Ленинграда.