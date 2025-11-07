Ветеранов труда наградили почетными грамотами во Фрязине

Администрация городского округа Фрязино и Совет ветеранов провели торжественное мероприятие, на котором за многолетнюю и добросовестную работу отметили ветеранов труда, специалистов сфер образования и здравоохранения. Руководитель муниципалитета Дмитрий Воробьев вручил им цветы и почетные грамоты.

Глава Фрязина поприветствовал собравшихся. Он отметил регулярную и системную работу с сообществом ветеранов.

«Мы считаем своим долгом проявлять заботу и внимание к людям, посвятившим жизнь служению нашему городу», — сказал Дмитрий Воробьев.

Отметим, что некоторые медики, присутствующие на мероприятии, трудились в сфере здравоохранения более 40 лет и внесли большой вклад в развитие этой отрасли во Фрязине. Не одно поколение жителей городского округа воспитали и местные педагоги.

«Подобные встречи — это не просто формальность, а искренняя возможность выразить уважение и признательность тем, кто создавал историю нашего города», — подчеркнул Дмитрий Воробьев.