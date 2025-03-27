Ветеранов спецназа в Балашихе поздравили с Днем войск национальной гвардии

Отряд специального назначения «Витязь» основали 29 декабря 1977 года на базе девятой роты третьего батальона второго полка Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Феликса Дзержинского внутренних войск Министерства внутренних дел СССР. Первоначально сформированный как рота, «Витязь» стал первым подразделением особого назначения в структуре внутренних войск.

«Ваши подвиги и преданность — пример для подрастающего поколения. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни», — отметил Сергей Юров.

После объединения с отрядом «Русь» в 2008 году сформировали 604-й Центр специального назначения «Витязь» внутренних войск Министерства внутренних дел России. В него вошли подразделения минно-подрывной, парашютной, альпинистской и водолазной подготовки. В 2016 году центр включили в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Символом бойцов «Витязя» стал краповый берет, олицетворяющий их элитный статус и высокий уровень подготовки. В 2017 году центр наградили орденом Кутузова за выдающиеся заслуги в обеспечении национальной безопасности страны.

Почетный гражданин Подмосковья и городского округа Балашиха, президент Ассоциации «Братство краповых беретов „Витязь“» Сергей Лысюк отметил важность сохранения традиций и уважения к тем, кто стоит на страже безопасности и порядка в нашей стране.