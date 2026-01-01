Ветеранов поздравили с Новым годом и Рождеством в Домодедове

29 декабря глава городского округа Домодедово лично поздравила ветеранов с Новым годом и Рождеством от имени всех жителей. В рамках визита Евгения Хрусталева посетила на дому Алиду Андреевну Гарибову и Ивана Петровича Денисова.

Ветеранам вручили подарки и пообщались в теплой, неформальной обстановке. По телефону глава округа также поздравила ветеранов Евгения Алексеевича Знаменского и Петра Алексеевича Орлова, пожелав им крепкого здоровья и скорейшего восстановления.

«Наши ветераны — это люди, на которых держится связь поколений. Мы всегда рядом, всегда на связи и готовы поддержать их и их семьи в любой ситуации», — отметила Евгения Хрусталева.

В Домодедово уделяют особое внимание поддержке старшего поколения, поддерживая постоянный контакт и подчеркивая важность сохранения памяти и уважения к тем, кто защищал будущее страны.