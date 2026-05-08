Ветеранов поздравили с Днем Победы в Пушкино

7 мая глава Пушкинского округа Максим Красноцветов и городской прокурор Михаил Атальянц посетили ветеранов Великой Отечественной войны. Они передали поздравления, подарки и открытки от губернатора Подмосковья, администрации округа и прокуратуры.

Одним из тех, кого навестили в преддверии 9 Мая, стал ветеран Виктор Ефимович Гаркин. Он родился в 1931 году в Орловской области. Во время войны подростком оказался на оккупированной территории и пережил тяжелые годы фашистского режима. Позже Виктор Гаркин проходил службу радистом в Заполярье в составе Советской армии.

Максим Красноцветов поблагодарил ветерана за стойкость и труд в военные годы. Во время встречи Виктору Ефимовичу передали памятные подарки и поздравительные открытки.

Также глава округа посетил Маргариту Валентиновну Олейник. В День Победы она отметит 87-летие. В детстве Маргарита Олейник пережила блокаду Ленинграда.

Сегодня она носит звание почетного гражданина Ивантеевки. Маргарита Валентиновна создала первичную организацию блокадников Ленинграда при Совете ветеранов и много лет руководила Ивантеевским промышленно-экономическим колледжем.

Максим Красноцветов отметил важность сохранения памяти о поколении победителей.

«Война давно закончилась, но ее последствия навсегда остались в судьбах людей. Подвиг ветеранов остается примером мужества и силы духа», — подчеркнул он.