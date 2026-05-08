Ветеранов поздравили с Днем Победы в Лобне

В преддверии Дня Победы в Лобне поздравили ветеранов. Теплые слова благодарности и продуктовые наборы получили 107 человек — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и бывших несовершеннолетних узников фашизма.

Подарки вручали глава городского округа Анна Кротова, ее заместители, депутаты, волонтеры и представители администрации. Глава города вместе с депутатом Государственной Думы Денисом Кравченко навестила почетного жителя Лобни Виктора Александровича Волкова. Ветеран ушел в армию добровольцем, проходил службу в Закарпатье, а в 1956 году участвовал в охране стратегических объектов в Венгрии. С супругой Зинаидой Федоровной они живут в Лобне уже более полувека.

Кроме того, вместе с депутатом Московской областной Думы Денисом Перепелицыным глава навестила Лидию Дмитриевну Сулимову. Она встретила войну девятилетней девочкой в блокадном Ленинграде и пережила все тяготы осажденного города. В прошлом году ветерану исполнилось 93 года.

Всем ветеранам передали поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева, партии «Единая Россия» и администрации Лобни.

Жители Лобни могут присоединиться к акции «Мой герой» и рассказать в соцсетях о своих близких, защищавших Родину, добавив к публикации соответствующий хэштег, а на сайте заботаоветеранах.рф — написать ветеранам слова благодарности, которые будут доставлены адресатам.